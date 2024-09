Torna la festa della Madonna del Buon Viaggio

Torna un appuntamento molto sentito dalla comunitò. Si svolgerà dal 22 al 29 settembre a Capanne la festa della Madonna del Buon Viaggio. Durante la settimana la venerata immagine visiterà varie zone della parrocchia, ospitata presso alcune famiglie. La sera di giovedì 27 la Madonna del Buon Viaggio sarà riportata nella chiesa parrocchiale dove, il giorno seguente, – si legge in una nota della Diocesi – sarà celebrata la messa per gli anziani e gli ammalati. Seguirà una cena presso l’Avis a sostegno delle opere parrocchiali. La festa è arricchita da varie iniziatove. Il 28 settembre sarà aperta la mostra "Il mondo della Lego" al cinema parrocchiale, dove si terrà anche la fiera di beneficenza. Davanti al cinema partirà la gara podistica "9° Trofeo Madonna del Buon Viaggio", organizzata dalla Podistica Capannese "Il Girasole". Il giorno conclusivo della festa vedrà la Messa solenne alle 11, animata dal coro parrocchiale. Alle 15 si esibirà il complesso folkloristico "La Montesina" per le vie del paese. In chiesa, alle 17, avrà luogo la benedizione dei bambini. Poi per le vie del paese la sfilata dei barrocci, a cura dell’Associazione Barrocciai Capannesi, accompagnati dalla banda.