Torna Jill Cooper regina del fitness

Torna a Ponsacco la regina del fitness di fama internazionale Jill Cooper. Il 18 febbraio è l’ora del Freedom e Masterclass, organizzato da Manila Ferretti top trainer del superjump, in collaborazione con la Podistica Ponsacco e patrocinato dal Comune di Ponsacco. "Un evento sportivo e per le strade e i parchi del paese sentendo in cuffia la voce guida di Jill e tanta musica!", dice Manila Ferretti. "Per noi- continua l’assessore allo Sport FrancescoVanni - è un evento a cui teniamo è che mira a superare le 100 presenze dello scorso anno. Siamo fieri di aver sostenuto l’iniziativa fin dalla sua prima edizione". Il ritrovo è previsto alle 14 alla SalaFitness del Tennis Club di Ponsacco.