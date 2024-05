Torna in centro Pontedera kids: "L’evento è cresciuto negli anni"

PONTEDERA

Oggi è il giorno di Pontedera Kids, il format tutto giochi e divertimento giunto alla sesta edizione ed organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comunela compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa e il contributo della Bcc di Pisa e Fornacette. Dalle 15 alle 19 Pontedera sarà la città dei bambini e dei ragazzi con una vera invasione di attività e colori che abbraccerà l’intero centro città. Un grazioso mercatino dell’artigianato animerà via Primo Maggio già dalla mattina dalle 9 alle 19, mentre dal pomeriggio in piazza Andrea da Pontedera gonfiabili e saltarelli saranno pronti ad accogliere i più piccoli, che potranno divertirsi con i giochi in legno interattivi e i laboratori a cura dell’associazione Giocamuseo. Grandi emozioni in piazza Curtatone e Montanara, dove andrà in scena l’esibizione di volo dei rapaci a cura dell’associazione Fc Falconeria, con la possibilità di ammirare da vicino bellissimi esemplari di falchi, aquile e gufi e molte altre specie di volatili. Divertimento assicurato con lo strabiliante spettacolo di magia del Mago Denis Manzi in piazza Cavour, che ospiterà gli stand della società Era Volleyball Project e della Onlus Cecchini Cuore, con un punto informativo sul corretto utilizzo del defibrillatore e sulle tecniche di disostruzione. Lungo corso Matteotti i bambini avranno l’occasione di incontrare le mascotte dei personaggi dei cartoni animati preferiti, glitter, tattoo e truccabimbi, mentre in piazza Martiri della Libertà non mancheranno palloncini e zucchero filato per tutti i partecipanti. "Pontedera Kids è un evento fondamentale per Pontedera, sempre cresciuto negli anni", dice il presidente di Confcommercio, Mickey Condelli.