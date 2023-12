Torna il San Silvestro in piazza ‘Count Down Party’ a Radio Stop

Con l’assegnazione dell’organizzazione e della gestione dell’evento di Capodanno, il Count Down Party 2024, a Radio Stop, già organizzatrice degli ultimi grandi eventi a Pontedera, inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso la serata del 31 dicembre che ormai dal 2019 anima il piazzone. Una serata per il quale l’amministrazione comunale ha deciso di impegnare 120.000 euro complessivi, che comprendono l’organizzazione e i compensi per gli artisti. In questi giorni potranno essere svelati già i primi nomi degli ospiti che saliranno sul palco del 31 dicembre. Saranno tre i grandi nomi attesi. È previsto un artista appartenente al panorama musicale italiano contemporaneo, di fama nazionale, che abbia minimo due dischi d’oro nel suo repertorio e almeno due artisti provenienti dall’esperienza dei talent show televisivi nazionali. E poi ci sarà l’animazione di Radio Stop con Roberto Giannoni e il suo gruppo ormai conosciuto in città.

Ci saranno dj, ballerini e vocalist, intrattenimento dalle 22 fino alle 3 del 1 gennaio. Un evento che oggi riesce a far vivere la città registrando presenze importanti (lo scorso anno si arrivò a 3mila persone) e che si inserisce in un programma di eventi rinnovato in questi ultimi cinque anni che ha visto – tra gli altri – l’avvento della Notte Granata, già Notte bianca, di giugno e la più recente festa di Halloween a cui si inserisce il ricco e luminoso programma di Natale ad Arte, tornato quest’anno dopo lo stop dello scorso anno. La stagione degli eventi culminerà con l’ormai tradizionale festa di Capodanno con l’attesa che cresce ed i nomi dei primi ospiti che potrebbero essere svelati già nelle prossime ore.

Luca Bongianni