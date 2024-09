Torna il festival del Tibet. Grande festa a Pomaia

Nel cuore dell’Istituto buddista Lama Tzong Khapa torna a sbocciare il Festival del Tibet. Dal 13 al 15 settembre prenderà il via all’Istituto di Pomaia la quarta edizione del festival, un’occasione unica per far conoscere da vicino questo Paese, la sua recente storia travagliata, la sua bellezza e il suo prezioso patrimonio di saggezza attraverso un ricco calendario di eventi, che nell’ultima edizione del 2023 ha visto partecipare un vasto pubblico, curioso e attento, in un’autentica atmosfera di gioia e armonia. Insegnamenti con i Lama tibetani, realizzazione di un mandala di sabbia con i monaci tibetani, incontri di meditazione, presentazione di libri, proiezione di film, una mostra fotografica, cucina e street food tibetano, cena bio food. E poi workshop, incontri, stand e laboratori verranno offerti ai partecipanti. Domenica 14 alle 17 ecco la conferenza a tema "La meditazione nelle neuroscienze e il buddhismo tibetano", che vedrà come relatori professori dell’Università di Pisa, Bologna e monaci buddhisti. Il festival sarà per il pubblico italiano un’occasione di approfondimento, dialogo e bellezza per rendere concreto un sogno collettivo, perché l’eredità del Tibet appartiene al mondo. La cultura della compassione del popolo tibetano rende questa causa unica nel suo genere, in grado di ispirare tutti per diffondere la cultura della pace, gentilezza, rispetto e inclusione.

Il 13 il festival apre con la proiezione del film "Amala. La vita e la lotta della sorella del Dalai Lama" che lo scorso anno ha presenziato al Festival. In programma, sabato 14 e domenica 15 settembre le visite guidate al centro di Pomaia, Intanto il consigliere Diego Petrucci chiede, per l’istituto Lama Tzong Khapa, il riconoscimento del Gonfalone d’Argento per il Festival del Tibet. "La Regione Toscana dia il Gonfalone d’argento all’istituto Lama Tzong Khapa in occasione del Festival del Tibet che si terrà il prossimo fine settimana a Pomaia. Proprio a Santa Luce sorgerà il più grande monastero buddista d’Italia interamente costruito su roccia così come vuole la tradizione tibetana. Qui è presente dal 1976 l’Istituto che si è sviluppato divenendo uno dei centri più importanti in Europa per lo studio del buddismo. Siamo fieri che questa comunità abbia scelto il nostro territorio per fondare questa importante struttura che diventerà un punto di riferimento per i fedeli di tutta Europa. In un periodo contraddistinto da drammatiche tensioni internazionali, l’Istituto svolge un ruolo prezioso, testimoniando la possibilità di coltivare compassione e saggezza promuovendo la pace attraverso il dialogo interreligioso ed il valore della fratellanza umana. Per questo torno a chiedere di dare il giusto riconoscimento alla comunità buddista".

Ilenia Pistolesi