Torna il Concerto di Capodanno

Il teatro Persio Flacco saluta l’anno nuovo con il tradizionale concerto di Capodanno, in programma il primo gennaio alle 17. Le più celebri arie d’opera per un pomeriggio dedicato alla musica con Tiziano Barontini (tenore), Noemi Umani (soprano), Francesca Mercadante (soprano), Stefano Aiolli (violoncello) e Marlene Fuochi al pianoforte. Biglietti in prevendita su ticketone. E’ possibile acquistare i biglietti alla segreteria del teatro oggi dalle 17:alle 19 e sabato 30 dicembre dalle 10:30 alle ore 12 e dalle 17 alle 19.