Torna a vivere una contrada: "Ricostruiremo il gruppo"

VOLTERRA

A Volterra, ecco che viene tracciato il cammino della rinascita per la Contrada di Piazza e Santa Maria. Un passo che segna una grande rivoluzione per il gruppo storico che adesso torna a camminare, insieme alle Contrade cittadine, lungo il tracciato delle antiche tradizioni, nel segno di un forte senso di appartenenza al territorio e alla città. Dopo le elezioni per il nuovo consiglio del 2 febbraio, sono stati così mossi primi passi per riformare il gruppo contradaiolo. Adesso la Contrada è ufficialmente un’associazione, ha un nuovo statuto, è stata riammessa al Consiglio dei Priori, ha una nuova sede, che al momento è provvisoria. Soprattutto la Contrada adesso ha un primo gruppo di contradaioli pronti a segnare una grande ripartenza.

"Il benvenuto da parte delle altre Contrade è stato splendido e non possiamo che ringraziarle – è quanto scrive la rinata Contrada volterrana – insieme ai ringraziamenti rivolti anche alla Compagnia dei Balestrieri, per l’aiuto che ci stanno dando con la volontà di riportare Santa Maria nella posizione che si merita". Gli obiettivi che si prefigge la Contrada sono chiari e distinti: ricreare attorno a questo microcosmo un universo di vita fatto di tradizioni che sono secolari, a questa latitudine. "Vogliamo ricominciare a partecipare alle attività di Contrada: cortei, cerimonie e manifestazioni di ogni tipo. Il prossimo passo però, il più importante e vitale per la Contrada, è quello di ricostruire un gruppo di contradaioli numeroso, volenteroso e affiatato pronto per affrontare tutte le sfide che avremo davanti. Ci vorrà del tempo, ma siamo fiduciosi - scrivono ancora dalla Contrada di Piazza e Santa Maria - Non mancheranno dei momenti per conoscerci meglio e per consolidare lo spirito bianco-azzurro, perché stare in Contrada unisce le persone senza distinzioni e a prescindere da ogni differenza. C’è bisogno di tutti, da chi sfila a chi rammenda i vestiti, da chi organizza le attività a chi fa semplicemente il tifo per noi. Chiunque voglia partecipare, aiutare, o abbia idee o proposte per migliorare, è accolto a braccia aperte. La Contrada - conclude il gruppo di Piazza e Santa Maria – è di tutti, per tutti".

I.P.