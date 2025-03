Territorio flagellato dalle frane. Restano criticità in molte zone: "Super perizia per il Cencione"

La conta dei danni è lunga e complessa ovunque. San Miniato è stato uno dei territori più martoriati dall frane. "Sono in corso i sopralluoghi su tutto il territorio – conferma l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco. Giovedì arriveranno anche i funzionari della Soprintendenza, perché i lavori di ripristino, hanno anche un valenza paesaggistica". In questo caso gli aspetti più importanti, dov’è necessario acquisire il parere, sono in centro storico, per gli smottamenti su Corso Garibaldi, piazza Dante Alighieri e naturalmente il parcheggio di Fonti alle Fate. "E’ probabile – dice il sindaco Giglioli – che possa essrci anche la presenza dell’assessore regionale Monni". "Per il Cencione – spiega Greco – la rimozione del materiale caduto sarà fatta a breve. Ma non è ancora certo come e quando sarà possibile prendere in considerazione una riapertura, seppur parziale: a seguito della richiesta di una verifica suppletiva richiesta dal verbale dei vigili del fuoco, procederemo alla nomina di un tecnico per valutazioni più approfondite". La frana sulla frana è stata importante. Tant’è che, per sicurezza, è stato interdetto anche tutto il marciapiede che costeggia Corso Garibaldi fino all’ingresso con i giardini Bucalossi. Nel Comune di San Miniato restano ancora fuori casa sette famiglie di Balconevisi e, al momento, resta chiusa anche via Gargozzi, sempre per uno smottamento. E’ tornata alla normalità il reparto di dialisi dell’ospedale Degli Infermi. Venerdì scorso, alle 17 si è resa necessaria l’evacuazione per l’interruzione della viabilità.

Anche a Palaia, altro comune fortemente colpito, sono stati fatti sopralluoghi su tutte le frane del territorio, constatando "che sono ancora attive, cioè che il terreno continua a muoversi" e in queste ore saranno messe sotto la lente anche da un geologo. Restano chiuse la strada per Toiano, dall’incrocio tra via di Grotta a Leccio e il bivio di Collelungo; la strada di Usigliano; la via nuova Forcoli e la strada Provinciale 36 tra Palaia e incrocio di Agliati. A Casciana Terme Lari permangono delle situazioni di pericolo in via dei Boschi, pertanto la strada nel tratto tra il civico 7 e il civico 4 direzione Boschi resta chiusa al transito fino a che non sarà effettuati e completati i lavori di messa in sicurezza.

Carlo Baroni