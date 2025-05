Nuovo cinema Passerotti. Lo spazio multifunzionale ammesso ai fondi regionali

Un nuovo spazio multifunzionale con cinema all’aperto, pista da ballo e campo da bocce. Un luogo che recuperi ancora di più la storia e l’anima di un’area, quello del Cinema Passerotti, per il quale è iniziata la parte di progettazione esecutiva. Un intervento pensato dal Comune di Peccioli e che è stato ammesso tra i beneficiari del contributo della Regione Toscana all’interno dell’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse per progetti di rigenerazione urbana rivolta ai Comuni con popolazione sotto i 20mila abitanti. E il 30 aprile scorso, con la determina numero 235, l’amministrazione ha ufficialmente assegnato l’incarico per la progettazione esecutiva per dare al Cinema Passerotti, dopo l’opera di riqualificazione interna, un nuovo volto anche negli spazi esterni. Un’opportunità che per l’amministrazione comunale si lega al cantiere in corso nel sottostante parcheggio in via dei Cappuccini dove sono in corso i lavori di ampliamento del parcheggio. Nel secondo lotto di lavori è previsto un accesso pedonale diretto a questa parte oggetto del progetto di riqualificazione del Cinema Passerotti. Il primo lotto, quello del collegamento pedonale dal centro storico alle aree lungo viale Gramsci, è già in corso di realizzazione e la "torre" che ospiterà gli ascensori che porteranno cittadini e turisti dal livello più basso del parcheggio in via Cappuccini fino alla parte altra è già ben visibile. A queste opere infrastrutturali innovative, però, nello spirito che contraddistingue Peccioli ormai da tempo, si unisce l’intervento di creazione di un nuovo spazio multifunzionale che è una vera e propria opera di recupero dell’identità collettiva e della storia della comunità. Nell’immediato dopoguerra, anche grazie all’aiuto di Renato Bagagli, elettricista di Montecchio, Lido Passerotti allestì un’arena estiva lungo la piccola strada che portava ai lavatoi, dietro al palazzo dell’odierna Misericordia. I palchetti erano costruiti con zatteroni di legno portati dagli americani durante la guerra cosi come alcune poltroncine pieghevoli. Fra il 1953 e il 1954 l’arena venne spostata dal lato opposto del cinema su di un terreno acquistato appositamente e ancora oggi di pertinenza della struttura. Su questo spazio, da tempo inutilizzato, la progettazione esecutiva inizierà a prevedere la nascita del nuovo spazio multifunzionale.