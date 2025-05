Montopolese benemerita: "Entusiasta e onorata"

MONTOPOLI

Una medaglia con la torre di San Matteo, simbolo di Montopoli. Da ieri pomeriggio la professoressa Giuseppina Sgandurra è cittadina benemerita di Montopoli. Originaria di Pachino, in Sicilia, Sgandurra abita a Marti con il marito Ivano e i figli Francesco e Chiara. Lo scorso 26 febbraio, insieme al giovane ricercatore Giovanni Arras, è stata insignita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’alta onorificenza di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana per il lavoro scientifico e il contributo significativo nel campo della disabilità in età evolutiva. "Sono entusiasta e onorata – ha detto la professoressa Sgandurra – Tale riconoscimento per me rappresenta una conferma di quanto la Toscana, dove mi sono trasferita da oramai più di 20 anni, mi abbia permesso di ottenere. Dalla formazione alla possibilità di avviare una linea di ricerca completamente innovativa in neuropsichiatria infantile grazie a Fondazione Stella Maris, Università di Pisa e scuola superiore Sant’Anna, oltre ad avere il dono di avere formato una splendida famiglia, con Ivano e i nostri bambini Francesco e Chiara. Voglio dedicare questo riconoscimento al mio team di Innovate e a tutte le famiglie, rappresentate per la maggior parte da FightTheStroke, che condividono l’entusiasmo per tutto quello che facciamo e sperimentiamo". Professoressa associata dell’Università di Pisa al dipartimento di medicina clinica e sperimentale e responsabile del Laboratorio Innovate, Sgandurra si è distinta per il suo impegno nel sociale, contribuendo a innovazioni tecnologiche che migliorano la qualità della vita dei piccoli con difficoltà motorie. Emozionata la sindaca Linda Vanni: "Il nostro è un modo per valorizzare i talenti presenti sul territorio, l’importanza del loro lavoro e gli effetti positivi che questo ha sulla nostra comunità; la professoressa Sgandurra è inoltre un esempio concreto per le tante giovani donne che vorranno intraprendere studi e carriere scientifiche". Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Stella Maris, Giuliano Maffei e dal direttore scientifico professor Giovanni Cioni e dal Dipartimento di medicina dell’Università. "La Toscana è orgogliosa di annoverare tra i suoi cittadini una scienziata come la professoressa Sgandurra", lil messaggio del presidente Giani.