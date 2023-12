"Terricciola: Una Comunità in Allarme per i Recenti Furti e Vandalismi" Terricciola è stata vittima di un furto con danneggiamento di vetri e rubati computer portatili. L'amministrazione comunale deve intervenire con impianti di allarme e videocamere di sorveglianza per scongiurare ulteriori furti e vandalismi.