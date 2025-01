Terremoto in piena notte. Trema la terra a Santa Luce. Sopralluoghi e verifiche

SANTA LUCETrema in piena notte la terra tra le Colline Pisane e il mare. L’epicentro è stato registrato a Santa Luce dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. A renderlo noto è il Comune di Santa Luce con la sindaca Giamila Carli che per tutta la notte di ieri ha effettuato sopralluoghi nel capoluogo e nelle frazioni per verificare eventuali danni a strutture pubbliche ed edific privati. Non si registrano feriti.

La scossa di terremoto è stata di magnitudo 2.2 con epicentro nel territorio comunale di Santa Luce. Il sisma è avvenuto alle 23,45. "Fin da subito la macchina comunale si è messa in moto per verificare se vi fossero situazioni di problematicità – si legge nella nota del Comune di Santa Luce – Dal sopralluogo effettuato dopo la scossa, nel capoluogo e nelle frazioni, da parte della sindaca Giamila Carli e della polizia municipale, non sono stati registrati danni a persone e a cose. Un secondo sopralluogo è stato effettuato ieri mattina dai carabinieri".

"E’ stata una nottata complessa – le parole della sindaca Giamila Carli – ma in un contesto di tranquillità e attenzione. Oltre agli amministratori del Comune e ai dipendenti comunali, sono state allertate le forze del volontariato, con la Misericordia di Orciano-Santa Luce, e il medico di medicina territoriale, che ringraziamo per la prontezza e la disponibilità. Il monitoraggio è continuato anche ieri per tutta la mattinata e anche nel pomeriggio". A parte la normale paura e apprensione nei momenti immediatamente successivi alla scossa, non ci sono stati particolari episodi di panico. Se qualcuno dovesse, nel frattempo, verificare danni a strutture può comunicarlo al Comune.

g.n.