Tenuta Monterosola in vendita. L’offerta è scesa a 16 milioni

VOLTERRA

La vendita campeggiava sul sito dell’agenzia Romolini Christie’s International Real Estate. Correva il mese del gennaio scorso quando la maxi tenuta di Monterosola fu messa in vendita a una cifra iperuranica, pari a 25 milioni di euro. Ora, questo un vero e proprio Eden incastonato nei crinali volterrani che declinano verso la Valle dell’Elsa, che è Olimpo del vino, struttura agricola, vitivinicola e biologica sarà alienato a 16 milioni di euro. Scende di 9 milioni di euro la somma necessaria per accaparrarsi la tenuta dei sogni.: "Questa azienda vitivinicola di 124,4 ettari si trova sulle colline di Volterra, in una posizione di rara bellezza e che gode di privacy e tranquillità impareggiabili. Costruita tra il 2013 e il 2019, la cantina supertecnologica dell’azienda è un vero e proprio capolavoro architettonico, organizzato secondo principi ecosostenibili che si riflettono anche nella qualità eccelsa dei vini. Con oltre 23,5 ettari di vigneto, l’azienda produce attualmente circa 70.000 bottiglie di vino (rossi e bianchi) con l’idea di raggiungere le 130.000 bottiglie annue. A corredo dell’attività di trova una bellissima villa storica del 1490, interamente ristrutturata, posta non lontano dalla cantina e circondata dai vigneti che incorniciano anche la piscina". Così la Romolini Christie’s International Real Estate descrive Monterosola. La proprietà è il coronamento di un sogno che giunge dalla Svezia ed e il risultato di anni di lavoro e impegno che hanno permesso di creare un’attività in piena armonia con la natura, sfruttando l’energia geotermica e solare per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e creare quella che è, a tutti gli effetti, la cantina del futuro. Un orizzonte sul domani che ora vale 16 milioni di euro. All’interno della tenuta si colloca un’opera iconica forgiata dal maestro dell’arte ambientale Mauro Staccioli.

"L’ingresso alla proprietà - prosegue l’agenzia che si occupa di vendite di lusso - chiuso da una riconoscibile cancellata, si trova proprio lungo la strada che collega San Gimignano e Volterra. La strada che arriva alla proprietà si snoda tra i campi e i vigneti dell’azienda e passa proprio sotto la monumentale opera di Mauro Staccioli, intitolata simbolicamente Primi Passi e posta proprio all’entrata della tenuta. Dal cancello, sembra quasi che la strada interna dell’azienda passi dentro al cerchio della scultura".