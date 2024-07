Teleriscaldamento, incontro: "Tanti progetti in cantiere. Sconti sul costo del calore"

POMARANCE

Si è svolta allo Spazio Savioli l’assemblea pubblica sul teleriscaldamento geotermico organizzata dal Comune di Pomarance in collaborazione con Ges (Geo energy service), società in-house completamente pubblica, fiore all’occhiello del Comune che detiene oltre l’80% delle quote. Per Ges erano presenti l’amministratore unico Paolo Fillini, Michele Benucci, consulenti e dipendenti.

L’apertura del sindaco Graziano Pacini di fronte ai numerosi cittadini intervenuti, il dibattito e le conclusioni hanno portato a indicare alcuni punti programmatici, tra i quali ripristinare le competenze fino al primario dello scambiatore e assistenza agli utenti anche con convenzioni con privati per ogni necessità, dare seguito all’attuazione del progetto della nuova sede (oltre 1 milione di investimento), verificare la fattibilità di estensione rete ai potenziali utenti nei percorsi verso Due Vie e strada di Micciano, lungo la 439 e le strade comunali verso Montegemoli e Cerreto, l’individuazione di soluzioni alternative per i restanti utenti non servibili da teleriscaldamento. E ancora: "Realizzare un nuovo termodotto dalla centrale Enel di Serrazzano per rialimentare l’impianto di Lustignano - sottolinea il sindaco - migliorare comunicazione e rapporti con l’utenza tramite un presidio telefonico sicuro e l’apertura di sportelli amministrativi e tecnici, il completamento della nuova rete e asfaltatura della strada consortile di Sant’Anna, sostenere la sperimentazione degli usi diversi del calore, come il teleraffrescamento anche per nuove applicazioni in campo agricolo". Le condizioni di bilancio, nettamente migliorate rispetto agli anni bui del 2022 e 2023 dove Ges per varie ragioni ha rischiato il default, hanno evidenziato un leggero attivo nel 2023, e una ulteriore crescita prevista a fine 2024. "A questa congiuntura favorevole - conclude il sindaco - che lascia ben sperare in un futuro stabile e prospettive di sana crescita, si aggiungono le auspicabili ricadute derivanti dal prossimo accordo tra Regione, Comuni Geotermici, Enel Green Power per la proroga ventennale delle concessioni. Quando si realizzera, ci contiamo, il consistente sconto sul costo del calore, si libereranno risorse economiche che sommate agli interventi in corso di attuazione da Ges sarà possibile giungere a una riduzione delle tariffe".

I.P.