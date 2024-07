Teleriscaldamento, il summit. Pacini: "Società in grande rilancio"

POMARANCE

Un incontro pubblico organizzato dal sindaco Graziano Pacini per fotografare la situazione di Geo Energy Service (Ges) la società interamente pubblica che si occupa del teleriscaldamento. Il summit con la cittadinanza è in programma il 25 luglio alle 21 allo Spazio Savioli. Una società in-house che ha rischiato di finire in ginocchio a causa dello tsunami che si è scatenato negli ultimi danni.

"Dopo un periodo cupo, colmo di calamità come il Covid e le guerre che hanno fatto lievitare i costi energetici, ma anche di incertezze e responsabilità nella gestione e negli indirizzi delle precedenti amministrazioni comunali (solo in parte, obbiettivamente, corrette negli ultimi mesi), si apre una fase nuova di grande rilancio - spiega il sindaco - un futuro per Ges che valorizzerà il personale dipendente, ripristinerà le competenze fino al primario dello scambiatore, recupererà un buon rapporto con gli utenti anche come presenza agevolata di sportello". In ballo, e tutto sarà sancito dalla trattativa in corso fra Enel Green Power e la Regione per la proroga delle concessioni ventennali geotermiche, vi è la diminuzione delle bollette.

"Ges è una società che ha sofferto non solo per le perdite agli impianti, ma anche per disfunzioni nell’esercizio e per scivoloni gestionali - riprende il sindaco - ora la società sta uscendo dalla crisi. Con un bilancio nell’ultimo anno in leggero attivo. Motivo che spinge questa amministrazione comunale, così come fatto per la Tari, a informare la popolazione attraverso un’assemblea pubblica della situazione positiva che va delineandosi per Ges, che ha visto le proprie spese moltiplicate per 6 negli ultimi anni. Ciò fa capire quanto sia stata difficile la situazione economica per la società. Il prossimo incontro con la popolazione, che presumo verrà organizzato a settembre, riguarderà la discarica di Bulera".

