Tedeschi si candida: "Lista civica al 100%"

LAJATICO

Si chiama "Lajatico storia e futuro" ed è la compagine civica che sboccia dal cammino intrapreso dal comitato contro la fusione con Peccioli. La lista candidata a sindaco Fabio Tedeschi, ex primo cittadino per due legislature e anima del comitato che vinse, a dicembre scorso, il referendum battagliando sul fronte del no al Comune unico con Peccioli.

La presentazione della compagine guidata da Tedeschi si è svelata ieri al teatro comunale di Lajatico. Ecco la rosa di nomi che correrà al fianco di Tedeschi: Bruno Brunetti, autista in pensione, Verusca Ceccanti, titolare di un’azienda agricola, Franco Ferrini, preparatore atletico della Nazionale di calcio, Fausto Fiorentini, vigile del fuoco in pensione, Pierluigi Micheletti, imprenditore, Flavio Poli, che arriva dalla maggioranza consiliare uscente, Riccardo Pertici, impegnato in banca, Antonella Ripanucci, impiegata, Roberta Tamburrino, assistente in una scuola d’infanzia, Filippo Verdiani, imprenditore.

"Se avesse vinto il sì al referendum, oggi non saremmo qui a parlare di elezioni comunali nel nostro Comune - ha detto il candidato Tedeschi - rimarchiamo un concetto: la nostra lista è civica al 100%, autofinanziata, è completamente slegata dai partiti. Siamo portatori del vissuto della storia del nostro paese, partendo dalla storia appunto, dalle radici forti nel territorio, e guardando al futuro del nostro Comune".

Tedeschi snocciola già i primi temi che andranno a comporre il suo programma elettorale: "Lavorare contro lo spopolamento affinché le famiglie siano incentivate a tornare a vivere qui. E questo è possibile attraverso i servizi: penso alla scuola, alla viabilità, al fatto di garantire un’ottima qualità della vita. Siamo 11 persone che ci credono e ringrazio tutti coloro che si mettono a disposizione per la propria comunità".

Ilenia Pistolesi