Tedeschi:: "Allargare i confini di tutti"

LAJATICO

In quale modo la lista civica Lajatico storia e futuro del candidato sindaco Fabio Tedeschi scruta l’orizzonte futuro per la Valdera? "La Valdera è composta da molte realtà comunali, ciascuna dalle grandi potenzialità che offrono all’intera area un valore e molti pregi con ricadute importanti per tutti – esordisce la lista civica – unità della Valdera significa saper valorizzare tutti, i centri più grandi con le loro potenzialità e quelli più piccoli con le loro eccellenze. Abbiamo ascoltato dichiarazioni di candidati che si ripresentano e di nuovi candidati. Riteniamo fondamentale ristabilire un dialogo che guardi a servizi migliori, senza creare aggravi di costi. Pensiamo a politiche di area su temi fondamentali come i rifiuti, in contrasto con le politiche sul turismo ambientale, le scuole (fino ad oggi concentrate su iniziative comunali), le politiche industriali che appartengono ai Comuni più grandi e, al tempo stesso, ecco le politiche turistiche che meglio si identificano nei valori che le piccole realtà rappresentano, dando importanti ricadute per tutto il territorio". In questa ottica, la lista guarda anche alla Valdicecina. "Tutto ciò non dovrebbe escludere un asset per coinvolgere Volterra e la Valdicecina, proprio perché la Valdera non ha un confine chiuso. Quindi a chi si impegna per l’unità della Valdera, che non è fatta solo da Pontedera o Peccioli, o dalla cerniera Capannoli, ricordiamo la presenza di Ponsacco, Palaia, Terricciola, Chianni, Lajatico, Casciana Terme Lari, Bientina, Calcinaia, Buti e Santa María a Monte. Ricordiamo sopratutto che per stabilire una sintonia di area, bisogna ascoltare le esigenze di tutti".