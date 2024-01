Tecce: "Comprare al Palazzo rosa?. Occhio ai conti"

PONSACCO

Il consigliere di FdI Pericle Tecce dice no alla proposta, votata con la maggioranza dell’assise, di candidare il Comune a partecipare all’asta del primo appartamento del condominio in via di di Rospicciano. Tecce, infatti, condanna a spron battuto l’idea di partecipare all’incanto per un appartamento di Palazzo Rosa. "L’importo sarebbe allettante (26 mila euro, ndr) ma crediamo che una buona amministrazione avrebbe dovuto valutare le conseguenze dell’acquisto e sottoporle per intero a tutto il consiglio comunale di fine anno. In quell’occasione non ci è stato fornito le l’elenco di molte altre spese, come l’importo per le parti a comune da sanare, le quote millesimali di partecipazione sulle stesse, le spese per ottenere il certificato antincendio (operazione interrotta da anni), tutte le spese a comune con gli altri potenziali condomini finché non si ottenga il ripristino ed il risanamento dei luoghi, il probabile accertamento dell’agenzia delle entrate sul costo dell’operazione, a quanto ammontano le spese condominiali per l’eventuale famiglia che un giorno abiterà in quel complesso".

Tecce accende un faro "sull’aspetto allarmante dello stato dell’edificio", in quanto nella perizia si legge che "l’edificio presenta uno stato di manutenzione scadente con componenti architettonici ed impiantistiche in deterioramento e manomesse". Inoltre, per Tecce, "La rigenerazione di quel palazzo va intrapresa con un progetto più vasto, magari coinvolgendo imprenditori e imprese serie per rilevare la struttura in maniera congiunta con il vero scopo di ridare al cittadino quella parte del paese ormai risucchiata da un capitolo oscuro protratto negli anni da chi ci governa".