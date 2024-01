Teatro Verdi Ecco la signora del martedì

Il teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno propone per domani, mercoledì, alle 21 il secondo appuntamento della stagione di prosa. Giuliana De Sio e Alessandro Haber porteranno in scena La signora del martedì di Massimo Carlotto tratto dal suo omonimo romanzo.

Una donna, Alfonsina Malacrida, detta Nanà, da nove anni, ogni martedì, tra le quindici e le sedici, va a comprarsi un’ora d’amore. Nove anni fatti di un martedì dietro l’altro: la signora arriva, saluta, mette il denaro sul comodino, si spoglia, piega ordinatamente i vestiti e s’infila a letto dopo aver verificato la pulizia delle lenzuola. Lui, Bonamente Fanzago, attore porno al tramonto, che nei periodi di magra aveva fatto anche il gigolò è rimasto con quest’unica cliente: la signora del martedì. Solo che verso il quarto anno di incontri, l’attore si era innamorato della donna mentre all’inizio del settimo era così travolto dai sentimenti che aveva commesso l’errore di dichiararsi. Ma Nanà, forse sorridendo dentro di sé, aveva risposto con decisa fermezza: "Io non potrò mai essere tua. Sono solo un’affezionata cliente che ti paga per fare sesso". Un testo intriso di torbida sensualità ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente che produce leggerezza e sorriso. Uno stato di tensione attraversa tutto lo spettacolo e ci accompagna fino all’imprevedibile conclusione, lasciandoci senza fiato, legati per sempre a questi meravigliosi personaggi nati dall’immaginazione di Carlotto, una delle penne più efficaci e profonde del nostro tempo. La stagione prosegue giovedì 1 febbraio con Andrea Pennacchi in Arlecchino, diretto da Marco Baliani. Vanessa Scalera, reduce dal grande successo televisivo della serie "Imma Tataranni", Per la vendita dei biglietti rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14-18. Per informazioni si può telefonare allo 0571 81629 o scrivere a [email protected] e [email protected]. I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita anche il sabato precedente e il giorno stesso dello spettacolo al teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.