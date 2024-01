Teatro Raccontami di domani a San Miniato

Venerdì 9 febbraio alle 21:30 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato, César Brie presenta "Raccontami di domani", uno spettacolo scritto e diretto da Brie con Vera della Pasqua e Rossella Guidotti portagoniste sul palcosenico. Questo spettacolo è un viaggio attraverso l’universo femminile, spiato dalla serratura del bagno. Il tema principale e` l’amicizia tra due donne. Nel bagno conversano, si sistemano, si preparano. Scoprono i cambi dei loro corpi, si confessano, si lavano il corpo e l’anima. In questo bagno gli oggetti piu` umili ci interpellano, diventano compagni di scena. Il volto dell’amica ci guarda attraverso lo specchio affinché il reale, rannicchiato ed invisibile ci si riveli come quelle verita` che si possono confidare solo in segreto. "Dov’e` il bagno?". Chiediamo con timidezza. "In fondo". "E la verità?". A volte appare in fondo, quando due donne si chiudono in bagno. ""Attraverso il percorso delle vite di due amiche, Brie crea una poesia scenica sull’essere donna ed il trascorrere del tempo. La proposta è al passo con l’epoca attuale. L’universo femminile occupa il centro della scena - scrive Daniela Yaccar - L’Io stabilisce un ponte con il Noi; ciò che è pubblico in connessione con ciò che è privato: è anche un tratto distintivo del regista e autore del testo. Un viaggio nelle vite comuni che genera identificazione ed emozioni intense. Niente è fuori dall’ordinario. O tutto lo è in questo spettacolo perche´, come assicura una delle due donne, la quotidianità è sacra. Accade qualcosa di speciale con gli oggetti negli spettacoli di Brie, che iniziò la sua vita artistica nella poesia e sembra non separarla mai dal teatro. Il testo di per se´ è poetico. Possiede bellezza, musicalità e ritmo". "Si crea una poesia scenica sull’essere donna, il ciclo della vita ed il passare del tempo, che alla fine commuove il pubblico". Prezzo del biglietto intero 12 euro, 11 euro il ridotto. Riduzioni per under 25 e over 65 anni. Per le prenotazioni, è possibile telefonare al numero 370 3687878 o scrivere una email a [email protected]