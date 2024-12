Teatro Porte aperte all’inclusione al Verdi

CASCIANA TERME

Serata gratuita e porte aperte all’inclusione al teatro Verdi di Casciana Terme in onore dell’autismo e di quanti si impegnano con grande cuore a sostenerlo. Stasera alle 21, Paolo Hendel, Andrea Kaemmerle, Riccardo Goretti, I Bambini Delle Fate, l’associazione Ora Per DopoDiNoi APS, Baskin Pisa, si uniranno sul palco del teatro per offrire una serata all’insegna dell’umorismo toscano, con lo spettacolo “Toscanacci“, per ringraziare tutte le aziende toscane e non toscane che, quotidianamente si sono impegnate, da anni, per aiutare a far crescere il progetto sociale “Dopo Di Noi“, per ragazzi con sindrome dello spettro autistico ed altre caratteristiche, che li rendono speciali. Progetto con finalità di inserimento sociale, sportivo, lavorativo e ora anche artistico con la scuola di teatro condotta da Andrea Kaemmerle. Sarà una serata piena di umorismo, condivisione, unione, socialità, ringraziamenti di cuore, conoscenza di realtà, evasione mentale per portare un bel messaggio di speranza e alleggerire le varie pesantezze che ognuno porta nelle sue valige quotidiane.

Lo spettacolo: spesso crediamo che la gran parte dei comici siano inutili e penosi! Quelli salvifici e sufficientemente rivoluzionari vanno tutelati e pro­tetti come i panda e le tartarughe marine. Il viaggio nella sagacia toscana inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte, Bianciardi, è come una missione. Solo l’ironia salverà il mondo.

Un omaggio al ridere insieme in salsa toscana con lo strepitoso Paolo Hendel, con la sua gentile follia, con Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle, accatastatore di emozioni improvvise in anima clownesca. Tra i tre artisti si è creato un legame tanto forte quanto misterioso, il loro linguaggio teatrale e il loro talento è così diverso che difficilmente si sarebbe potuto pronosticare questo miracolo di “Toscanacci“. La gioia gioia che provano nel giocare con la follia del quotidiano vivere nasce dalla stessa pianta. Se poi l’ironia non bastasse a salvare il mondo, ne migliorerà comunque tanto lo stile della caduta. p.s. speciale racconto di mezzanotte: in quest’occasione verranno letti i due migliori diari di viaggio all’aria aperta.

Ilenia Pistolesi