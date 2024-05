Teatro Odeon Shamzy, dai social al palco

Shamzy sul palco dell’Odeon di Ponsacco per l’ultimo spettacolo in programma per l’edizione 2024 della rassegna I Concerti nella Repubblica. Appuntamento questa sera, venerdì 17 maggio alle 21.15 con lo spettacolo A casa mia. Shamzy sarà l’ultimo ospite della Rassegna I Concerti nella Repubblica 2024. Un calendario di appuntamenti cominciato il 23 marzo con un’anteprima del festival alla Chiesa di San Giovanni Evangelista con il concerto d’organo, un omaggio a Puccini condotto da Simone Valeri. È stato Ron a inaugurare il nuovo palcoscenico del teatro cinema Odeon di Ponsacco lo scorso 19 aprile inserendo Ponsacco in una tappa del suo tour nazionale. E poi ancora il concerto di pianoforte di Svetlana Berezhnaya, una delle più grandi concertiste al mondo e le tre repliche di Gaetano Triggiano lo scorso fine settimana. Adesso il palco dell’Odeon è tutto per il giovanissimo re dei social: Shamzy. Dallo schermo degli smartphone al teatro, dai social alla realtà. Toscano doc, poco più che ventenne, Andrea di Raimo - in arte Shamzy - è riuscito a scalare in breve tempo le classifiche dei più famosi TikToker italiani, con oltre un milione e mezzo di follower. "Mi è sempre piaciuto riuscire a strappare un sorriso a qualcuno, credo sia la cosa più gratificante che esista - spiega Shamzy -. Il mio percorso sui social è iniziato per condividere la creatività e trasmettere questa positività. Ho sempre scherzato su fatti di vita quotidiana, interpretando personaggi come Gina, Tiziana, Franco ed Enrico, per far evadere la mente delle persone dalla pesantezza della routine di tutti i giorni. La vita è buffa, solo che non lo notiamo abbastanza o non ne ridiamo abbastanza. Creare contenuti sui social mi ha gratificato incredibilmente, ma purtroppo c’è un limite: la distanza. Le persone che amano i miei video sono più o meno lontane, e sicuramente dietro uno schermo. Le uniche occasioni che ho di incontrare il loro affetto è quando mi fermano per strada, per farmi una foto o scambiare due chiacchiere. Con il teatro non è più un semplice “mi piace“ sullo schermo, ma una persona in carne e ossa che viene ad assistere alla tua esibizione, dedicandoti il suo tempo. E per me, non c’è cosa più bella. Non vedo l’ora di accogliervi... a casa mia!".