Teatro, musica e giochi. Sarà una lunga estate

Presentato il programma della rassegna culturale estiva del Comune di Calcinaia "Chiare, fresche...e dolci sere" alla presenza dell’assessore alla cultura, Christian Ristori, del vice sindaco, Flavio Tani con l’aiuto della presidente dell’Intesa teatro amatoriale, Lucia Pucci e della maestra d’arte dell’Associazione La Vie en Rose, Frida Vanini. Di seguito ecco alcuni degli appuntamenti che si svolgeranno tra giugno e luglio. Si partirà il 16 giugno con la chiusura della mostra "I colori dell’anima" di Frida Vanini, seguita da un’apericena a cura del CCN di Calcinaia che si svolgerà a partire dalle ore 18. Sabato 29 giugno alle ore 20.30, al museo della bicicletta Manolo Baggiani, si terrà la terza edizione del King Contest Show. Giovedì 4 luglio alle ore 21.15 con Blu dipinto sempre al museo della bicicletta ci sarà uno spettacolo teatrale dedicato a Domenico Modugno, della produzione Guascone Teatro per la regia di Andrea Kaemmerle che sarà sul palco Giulia Pratelli e Luca Guidi. Venerdì 5 luglio alle ore 21.15, si terrà un concerto della tribute band Attori e spettatori, con la partecipazione di Francesco Rossi, noto per Tale e quale show.

Sabato 6 luglio, il centro commerciale naturale di Calcinaia organizzerà in piazza indipendenza, dalle 18.30 fino a tarda sera, lo schiumaparty annuale. Martedì 9 luglio alle 21, al museo della ceramica Coccapani, ci sarà l’inaugurazione della mostra Dialoghi tra Chaouen e New York dell’artista Hamadi Ananou, seguita dal concerto del gruppo Med7sòis Révolution alle 21.30. Lunedì 15 luglio alle 21.15, l’accademia Progetto Musical metterà in scena lo spettacolo Quando un sogno diventa realtà? in piazza indipendenza a Calcinaia, sotto la regia di Silvana Isolani. Mercoledì 17 luglio alle 21.15, la compagnia teatrale Resta di Stucco si esibirà in piazza indipendenza in Il miglior colpo della mia vita. Giovedì 25 luglio, alle 21.15, il museo della Ceramica Coccapani ospiterà il tributo al cantautorato italiano Tu chiamale se vuoi...emozioni con le voci di Isolani e Stefano Colli. Sabato 27 luglio, alle 21.15 in piazza Timisoara a Fornacette, la band Articolo 11 Underwood chiuderà la rassegna con il concerto Canzoni per sempre… in una sera d’estate.