Teatro Migone riapre il sipario del Verdi

CASCIANA TERME

"L’arrivo della stagione incredibile". Guascone Teatro e il Comune di Casciana Terme Lari presentano l’edizione 2024/2025, la dodicesima, della stagione teatrale a Casciana Terme. In programma dal 17 novembre 2024 al 25 maggio 2025 al teatro Verdi, per un progetto sostenuto e promosso dal Comune. Il via domenica 17 novembre alle 18 con Paolo Migone in “Tuoni“. Non ha certo bisogno di presentazioni. Fuoriclasse della comicità d’Italia e da più di tre decenni è stato definito l’attore più immaginario e surreale di quest’epoca.

La presentazione di Alessandra Dal Canto, assessore alla cultura del Comune di Casciana Terme Lari "Un cartellone di prosa, danza, musica, teatro, fiabe, concerti con giovani compagnie emergenti e artisti già affermati nel panorama italiano: una variegata offerta di stili, generi e di linguaggi, destinati ad un pubblico eterogeneo, esigente e sensibile alle proposte culturali del territorio". La presentazione secondo Andrea Kaemmerle, direttore artistico di Guascone Teatro e del teatro Verdi - "I contadini, i cercatori di funghi, gli allevatori, i raccoglitori di olive, tutti lo sanno: ogni tanto arriva una stagione incredibile. Arriva attesa, sperata, benedetta e seducente una stagione dove i pianeti si sono messi d’accordo per far le cose nel migliore dei modi. Al teatro Verdi di Casciana Terme l’incontro tra le energie laboriose e costanti di noi piccoli artigiani della scena con cento altre incantevoli circostanze ha dato vita alle pagine di questo libretto ed alle tante cose belle che troverete descritte con la massima cura".

La stagione si presenta con un pieno di appuntamenti tra cui anche la famosa notte di San Silvestro di Guascone Teatro. Tanto per citare qualche ospite, troveremo, Federico Pieri, l’Accademia Musicale di Pontedera, Daniela Morozzi, Gaetano Triggiano, Leonardo Fiaschi, Michele Crestacci, Alessandro Grisolini, Bernard Vandal, Lorenzo Marangoni, Teenspark Teatro Folli Idee, Lola e La Band del Bosco, Claudia Caldarano, Andrea Kaemmerle, Associazione Contrappunto, Giardino Chiuso, Stivalaccio Teatro, Arnaldo Magini, Mathias Weber e Guascone Teatro con i suoi spettacoli.

Informazioni e prenotazioni: 3280625881 e 3203667354

Ilenia Pistolesi