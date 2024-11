Teatro Madre, figlio e violenza di genere

CASTELNUOVO VAL DI CECINA

Questa sera alle 21.15 la rassegna P.Arte da Noi organizzata da Officine Papage fa tappa Castelnuovo Val di Cecina (Sala La Pista) per presentare lo spettacolo “Intrecci” della compagnia Minimal di Pomarance, da anni impegnata in progetti di creazione e formazione teatrale. Un evento per portare l’attenzione del pubblico sul tema della violenza di genere in un giorno vicino alla ricorrenza del 25 novembre, che celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La drammaturgia dello spettacolo è originale, le storie narrate dai personaggi principali – la madre nonché giudice di tribunale, il figlio di lei e un uomo detenuto in carcere per tentato femminicidio – si intrecciano con storie secondarie. Le questioni sulle quali Minimal ci accompagnerà a riflettere sono diverse: il rapporto della giudice con il detenuto per il quale lei è chiamata ad esprime un giudizio per autorizzare la scarcerazione anticipata, le dinamiche relazionali tra la madre/giudice e suo figlio. Nel rapporto madre/figlio emerge in particolare la questione dell’educazione di un figlio da parte della madre fortemente impegnata nella questione dei diritti delle donne. La narrazione di “Intrecci” vuole favorire l’elaborazione di una visione personale sulla tematica, stimolando il confronto. Si dà conto in tale modo della complessità che esiste dietro al fenomeno della violenza, dell’importanza dell’educazione familiare funzionale al riconoscimento precoce di comportamenti di violenza sulle donne, della complessità del ruolo delle donne che rivestono ruoli nella magistratura.

Dopo lo spettacolo gli autori dello spettacolo e gli attori Angela Ameli e Marco Gistri condurranno un incontro con gli spettatori, così da esplorare e approfondire gli input scaturiti dalla visione della rappresentazione .

La rassegna si realizza con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Castelnuovo Val di Cecina, Comune di Pomarance.

Biglietti: intero 10€, ridotto 8€ (under 25 e over 65), ridotto 5€ under 10. Possibilità di acquisto on line su liveticket.it. Per prenotazioni scrivere a: [email protected] chiamare o mandare un messaggio al numero 334.2698007.