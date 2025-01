Teatro Insinna e Fiume, gente di facili costumi

PONTEDERAFlavio Insinna e Giulia Fiume saranno i protagonisti di Gente di facili costumi, celebre commedia di Nino Marino e Nino Manfredi, che andrà in scena al Teatro Era di Pontedera il 1° e il 2 febbraio, con spettacoli sabato sera alle ore 21 e domenica pomeriggio alle ore 17. Diretto da Luca Manfredi figlio del celebre attore, lo spettacolo torna sul palcoscenico rinnovando il successo che lo accompagna sin dalla sua prima rappresentazione nel 1988, quando fu proprio Nino Manfredi a vestire i panni del protagonista.

La storia racconta l’incontro e lo scontro tra due personaggi agli antipodi: Ugo, un intellettuale disilluso di circa sessant’anni e Anna, una giovane prostituta siciliana, rumorosa e disordinata, che sogna un futuro come giostraia. Il tutto prende il via quando Ugo, infastidito dal baccano notturno della vicina, si presenta al suo appartamento per protestare, salvo poi ritrovarsi costretto a convivere con lei dopo un incidente domestico e uno sfratto imminente. In un turbine di malintesi e scontri esilaranti, i due cominceranno a conoscersi, scoprendo le loro fragilità e soprattutto i sogni che li accomunano. La convivenza forzata diventa così occasione per un curioso sodalizio che trasforma il confronto iniziale in una riflessione più profonda sui desideri e le illusioni della vita.

Menzione speciale per la regia di Luca Manfredi, accompagnata dalle musiche di Paolo Vivaldi, le scene di Luigi Ferrigno e i costumi di Giuseppina Maurizi, che aiuteranno a restituire tutta l’intensità di una commedia che pur mantenendo i toni leggeri del genere, scava nell’animo umano. La pièce mette in scena un microcosmo dove i due protagonisti si rivelano l’uno all’altra, superando pregiudizi e differenze culturali. Lo spettacolo, che avrà una durata di due ore intervallo incluso si presenta come un appuntamento imperdibile per il pubblico del Teatro Era, che si prepara a registrare l’ennesimo sold out e dopo Pontedera, la tournée proseguirà al Teatro della Pergola di Firenze, dal 4 al 9 marzo, portando sul palco una commedia che a distanza di oltre tre decenni dal debutto, continua a emozionare e divertire.