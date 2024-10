Teatro In scena i "Toscanacci" di Kaemmerle

Lo spettacolo più folle legato al mondo della comicità e sagacia in salsa Toscana, al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2024, XXVII Atto.

A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Sabato 19 ottobre 2024 alle 21.30, alla CaravanBacci a Lavoria, Crespina Lorenzana (Pisa), Guascone Teatro presenta ‘Toscanacci’, un suo evento cult. Con Paolo Hendel, Riccardo Goretti, Andrea Kaemmerle. Da non perdere l’aria di viaggio e avventura che si respira tra le moderne carovane.

Lo spettacolo si basa sull’idea che la gran parte dei comici siano inutili e penosi! Quelli salvifici e sufficientemente rivoluzionari vanno tutelati e protetti come i panda e le tartarughe marine. Il viaggio nella sagacia toscana inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte, Bianciardi. Un omaggio al ridere insieme in salsa toscana con lo strepitoso Paolo Hendel, con la sua gentile follia, con Riccardo Goretti, celebratissima nuova “diva” del teatro contemporaneo italiano e con Andrea Kaemmerle, accatastatore di emozioni improvvise in anima clownesca.

Tra i tre artisti si è creato un legame tanto forte quanto misterioso, il loro linguaggio teatrale ed il loro talento è così diverso che difficilmente si sarebbe potuto pronosticare questo miracolo di “Toscanacci“. Evidentemente la gioia che i tre provano nel giocare con la follia del quotidiano vivere nasce dalla stessa pianta. Se poi l’ironia non bastasse a salvare il mondo, ne migliorerà comunque tanto lo stile della caduta.

“Utopia del Buongusto” che torna con l’estate, festeggia 27 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 19 ottobre 2024. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle.

Tra le novità, i “Diari di bordo” scritti e raccontati dagli stessi spettatori, e “Utopia per Emergency”. Ingresso 8 euro. Alle 20 cena in luogo a cura del catering “Zanobini” a 22 euro. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354.