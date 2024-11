Teatro “Così è (se vi pare)“ la nuova stagione

SANTA CROCE SULL’ARNO

In scena tre grandi attori, Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato, esempi di eleganza recitativa, stile, profondità del sottotesto, raffinatezza di movenze per il debutto della stagione di prosa del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno. “Così è (se vi pare)“ di Luigi Pirandello, con la regia di Geppy Gleijeses, è il primo spettacolo della stagione di prosa e andrà in scena mercoledì 27 novembre alle 21.

Intorno ai tre protagonisti, nella forma di ologrammi tridimensionali, piccoli uomini e donne alti cinquanta centimetri, gli altri personaggi dell’opera, perennemente affannati nello scoprire una verità fittizia: ristretta è la loro sfera d’azione, ristretto il loro metro di giudizio, ristrette le questioni di cui si occupano. Grazie ad un uso sapiente di luci e ombre, la regia di Gleijeses evoca un senso d’inquietudine e mistero perfettamente in linea con lo spirito del testo, crea un ambiente rarefatto in cui i personaggi si muovono come figure evanescenti, pronte a dissolversi nel nulla, in un gioco di specchi e riflessi effimero e illusorio proprio come le verità che i protagonisti cercano inutilmente di svelare. Prima dello spettacolo, alle 18, Milena Vukotic e Geppy Gleijeses saranno ospiti di un incontro con il pubblico, che si terrà presso il Teatro Verdi. L’ingresso è libero.

La stagione di prosa prosegue venerdì 13 dicembre con Maria Cassi e Leonardo Brizzi in “Opera buffa“; venerdì 10 gennaio un classico feuilleton “L’anatra all’arancia“ con Emilio Solfrizzi, accompagnato da Carlotta Natoli e da un bel cast diretto da Claudio Gregori. Ugo Dighero diventa “L’Avaro“ di Molière, traduzione e adattamento Letizia Russo, in scena martedì 21 gennaio; mercoledì 5 febbraio “Forte e Chiara“ di e con Chiara Francini, martedì 18 febbraio l’atteso spettacolo di Drusilla Foer “Venere nemica“; giovedì 13 marzo Enzo de Caro in Non è vero ma ci credo. Ultima data in cartellone giovedì 3 aprile con “A Mirror-Uno“ spettacolo falso e non autorizzato di Sam Holcroft con Ninni Bruschetta.

Per maggiori informazioni contattare il comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – [email protected]; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.