Teatro Benvenuti nel castello delle fantasie

CASCIANA TERME

Sarà un particolare spettacolo di teatro per bambini e ragazzi, ma anche per adulti e famiglie, quello in programma al teatro Verdi di Casciana Terme. Venerdì 4 e domenica 6 aprile (doppia replica quotidiana alle 18.30 e alle 21.00), Guascone Teatro presenta “Il Castello delle fantasie“ a spasso per il teatro, di e con Andrea Kaemmerle, Adelaide Vitolo e Marco Fiorentini. Altre repliche sono in programma venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio ancora con doppio orario: 18.30 e 21.

L’evento fa parte della stagione teatrale edizione numero dodici di Casciana Terme che per il 2024/2025 va sotto il titolo "L’arrivo della stagione incredibile". Un progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari. Direzione artistica Andrea Kaemmerle. Lo spettacolo: l’arte di fare teatro, l’arte di inventare, l’arte di piantare chiodi, fare un nodo ben fatto, "a regola d’arte". Ma anche la magia di andare a teatro, andarci "vestiti bene", prendersi del tempo per entrare in un luogo dove la parola, il gesto, la luce, il legno, l’ago e il filo si danno man forte per stupire un’ora o poco più. Cosa sapete del teatro? Siete curiosi? E allora ecco che che un vecchio amico vi aspetta per raccontarvi una storia. Un omaggio al regno dove siamo tutti bambini. Il costo dei biglietti: 7 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini fino a 12 anni. Per le prenotazioni: 3280625881 e 3203667354.

L’associazione internazionale di Teatro Guascone nasce nel 1989, dalla voglia di 5 attori di immergersi mani e piedi nel mondo dell’ideare, fare, distribuire spettacoli. Il tutto era condito da un istinto alla provocazione potetica, dalla necessità di sentirsi gruppo, squadra, compagnia. I guasconi dei mulini a vento. Guascone come idea capace di avvicinare scorribande zingaresche e sgangherate all’idea di isola protetta, di una casa dove riposarsi e coccolare poesia, stupore, incanto. In 15 anni da questi semi è nata una scuola di teatro, due festival per spazi alternativi, cantine, aie, piazze, vicoli, frantoi. Sono nati così più di 30 spettacoli (9 di questi ancora portati sul palcoscenico) diversissimi tra loro, dalla prosa al grande evento, dalla parola al clown.