Team medical festeggia i suoi primi 10 anni

BIENTINA

Dieci anni di sfide ideate, sognate e vinte. Si può riassumere così la storia del Team Medical che ha spento le prime 10 candeline a Bientina al ristorante Cigno nero. "Com’è cominciata? – racconta il proprietario Andrea Bicchierai – In una stanza di 9 metri quadri a Bientina. Adesso la superficie è di 1300 e da un anno esiste una sede anche a Firenze. Sono un visionario, questa era la mia ambizione e adesso posso dire di aver realizzato il mio sogno". La festa di compleanno è un via vai di persone che hanno conosciuto i servizi del centro che vanno dall’allenamento in palestra alla fisioterapia, dal calcetto indoor al centro clinico pedagogico. "Una squadra formata da dipendenti e collaboratori – continua – perché ho sempre pensato che l’approccio clinico fosse più efficace con la possibilità di lavorare di squadra, ogni specialista per il proprio settore". Andrea Bicchierai è un giovane imprenditore fiorentino che a 32 anni ha scommesso sulla propria idea fondando il suo piccolo centro a Bientina dopo la formazione in scienze motorie e in fisioterapia. "A settembre – racconta – vorrei aprire una nuova sede a Pietrasanta. Le chiavi del successo? Insieme al mio staff siamo una famiglia".