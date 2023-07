"Te Quiero", fresco e ballabile La nuova hit del Maestro Roby

Il cantautore santacrocese Roberto Filippetti, in arte Roby e, per molti, il Maestro, ha scritto un brano estivo, fresco e ballabile, dal titolo: "Te Quiero" che presto sarà disponibile in tutti i digital store e in streaming e prossimamente su YouTube con il video. "Una canzone giusta per l’estate – dice Roby - la gente vuole ballare, con canzoni "leggere", da ricordare. Il testo è spensierato ed ironico. Parla di una giornata al mare, di una bella ragazza e, pensando sia straniera, ti butti per conquistarla ma lei è…di Livorno. Ti piace, ci speri, ma è la ragazza del bagnino. Ho presentato per la prima volta una mia canzone nella mia cittadina, davanti a tanti amici ed amiche, al PalaParenti.

Lì sono nate alcune canzoni come "Mi sto innamorando di te" per tutti "benvenuto raggio di sole", riscuotendo successo. Poi sono stato gradito ospite, in un altro luogo a me caro, dove ho passato gli anni più belli della mia gioventù: la mitica Sede dei Lupi, in occasione della "braciata" organizzata dalla Misericordia e da don Donato per la raccolta fondi per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna e per i giovani che andranno a Roma.

Anche lì, "Te Quiero", ha riscosso un buon successo. -Prossimi impegni, Roby? "Domenica 9 luglio sarò ad un party privato, in occasione del compleanno di un mio grande fan, conosciuto durante una delle mie serate. Il 13 invece sarò ospite ad Empoli ad un evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana. Poi ho altri impegni in via di definizione. E’ un momento magico. Voglio ringraziare il mio prezioso staff: Alessandro Sgherri, Silva Ghelardoni, Umberto Balsotti, Pietro Vassallo e Matteo Luongo della Muvi Produzioni. Per l’occasione voglio anche ringraziare lo staff della Amalia Laghi di Pontedera per la gentile ospitalità per la foto di copertina. E poi, naturalmente, tutti coloro che mi seguono".

Marco Lepri