Tassa di soggiorno. Il plauso di Confcommercio

"Abbiamo ricevuto garanzie da parte dell’amministrazione sull’effettiva destinazione delle risorse della tassa di soggiorno in favore di investimenti sul turismo, attraverso misure che saranno preventivamente individuate e concertate con la nostra associazione". Esprime soddisfazione il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli dopo l’incontro con il vicesindaco di Castellina Marittima Cinzia Callai sulla tassa di soggiorno che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, sarà applicata dal primo aprile 2024.

"Durante il confronto il vicesindaco ha assicurato l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto, al quale parteciperà Confcommercio, sulla destinazione dei proventi della tassa - afferma Pieragnoli - Vogliamo condividere un percorso di reciproca collaborazione nell’interesse delle strutture ricettive, che auspichiamo possa portare reali benefici e investimenti per garantire ulteriori servizi e fruibilità per tutti coloro che scelgono di visitare un territorio di straordinaria bellezza come quello di Castellina".

"L’introduzione della tassa di soggiorno può avere un senso soltanto se i proventi vengono utilizzati per investimenti mirati sul turismo- spiega il presidente di FederAlberghi Confcommercio Andrea Romanelli. - Purtroppo questa imposta viene quasi sempre calata dall’alto da parte delle amministrazioni senza concertare la destinazione del gettito e senza rendere conto del suo effettivo utilizzo alle realtà che rappresentano gli operatori turistici".