Tantissimi alla Via Crucis in strada. Le riflessioni delle associazioni

CASTELFRANCO

Una partecipazione numerosissima, silenziosa, raccolta, ha caratterizzato la Via Crucis per le strade cittadine organizzata dalla parrocchia di San Pietro Apostolo a Castelfranco. La particolarità della rievocazione della passione e morte di Gesù, quest’anno è stato il coinvolgimento da parte del parroco don Ernesto Testi e del consiglio pastorale parrocchiale delle associazioni di Castelfranco che sono state coinvolte nella preparazione dei testi e delle meditazioni che sono stati letti nelle dodici stazioni della Via Crucis da rappresentanti di ciascuna. Tra le associazioni che hanno aderito ci sono l’Avo–volontari ospedalieri, Croce Rossa, Famiglie H, Misericordia, Pubblica Assistenza Vita, Pallavolo Castelfranco, Amatori podisti castelfranchesi, Frogs Pallacanestro, Podistica Castelfranchese, Polisportiva Stella Rossa–Ginnastica ritmica e Team Karatè Nava. Una bella novità che ha permesso a tutti di ascoltare riflessioni e meditazioni originali e molto belle insieme alle particolarità di ogni singola associazione. Un arricchimento per tutti.

g.n.