Tante adesioni alla fiaccolata per la pace

Sono tantissime le adesioni. Da tutto il Valdarno.Dalla Cgil all’Arci, i Comuni, le parrocchie. Tutti insieme lunedì per la Fiaccolata per la Pace. promossa dal Movimento Shalom con il patrocinio del Comune di San Miniato e della Diocesi di San Miniato. Il programma prevede alle 20 una Cena a pane e acqua ( nei locali della sede Shalom in piazza Buonaparte) di solidarietà con le donne, gli uomini e i bambini deportati. Alle 21 partenza della Fiaccolata da Piazza Buonaparte, passando per il Santuario del Santissimo Crocifisso fino al prato della Rocca di Federico, simbolo dell’orrore della guerra. Da lì verranno lanciati i messaggi al mondo "in un momento in cui sembra che la storia voglia farci tornare indietro nei periodi più bui dell’umanità ripercorrendo gli stessi errori, dove il diritto internazionale viene calpestato, la folle corsa al riarmo è ripresa".