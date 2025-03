Tabaccaio sventa la truffa. Un denunciato

Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di Volterra hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo residente fuori dalla provincia di Pisa per il reato di truffa continuata. I fatti risalgono al mese di dicembre, quando il malfattore si è presentato in due tabaccherie della periferia cittadina dove, dopo avere effettuato alcuni acquisti, ha chiesto ed ottenuto dagli ignari esercenti ricariche per importi di 300 e 400 euro su conti online. In entrambi i casi, al momento di effettuare il pagamento, l’uomo ha presentato una carta bancomat non funzionante e con la scusa di recarsi al più vicino sportello per prelevare il contante si è allontanato dall’esercizio commerciale non facendo più ritorno. Tuttavia, il truffatore, nel tentativo di dimostrare la sua buona fede, ha contattato telefonicamente il negoziante al quale, dopo aver comunicato che il prelievo non era andato a buon fine, ha inviato delle attestazioni di un bonifico bancario artefatte nelle quali ha precisato di aver pagato quanto dovuto convincendolo pertanto a concludere le transizioni di denaro richieste. L’esercente, una volta intercettato il raggiro, ha denunciato quanto accaduto ai poliziotti del commissariato che, attraverso una serie di accertamenti, sono riusciti a identificare il truffatore, risultato peraltro essere l’autore di altre numerosissime truffe analoghe in varie località della Toscana. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, il questore della provincia di Pisa ha emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di divieto di ritorno, in base al quale non potrà più recarsi nel Comune di Volterra per i prossimi 4 anni.