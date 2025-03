Sul palco sogni e libertà con "Valentina vuole"

VOLTERRAAl teatro Persio Flacco di Volterra, oggi alle 17, su il sipario per lo spettacolo "Valentina vuole. Piccola narrazione per attrici e pupazzi", con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, animazione dei pupazzi, Ilaria Comisso, per una produzione Accademia Perduta Romagna Teatri. Lo spettacolo: questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi. Valentina Vuole racconta al pubblico una favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà. Il botteghino del teatro sarà aperto fino a un’ora prima dello spettacolo per la vendita dei biglietti. Il costo dell’ingresso: intero adulto, 9 euro, ridotto bambini 7 euro. Riduzioni previste per i soci Coop.