Sul palco per Cecchetti Replica speciale a teatro Borsa di studio in suo nome

Uno spettacolo e una borsa di studio dedicati a Roberto Cecchetti, il maestro di violino noto in tutta la Valdera come musicista e come insegnante, morto a 57 anni nel mese di gennaio. È questa l’iniziativa organizzata dal compagno artistico di sempre Andrea Kaemmerle a dagli amici e colleghi dell’Accademia Musicale di Pontedera. Sabato 22 aprile alle 21 al Teatro Verdi di Casciana Terme Guascone Teatro e Accademia Musicale Pontedera presentano "Balcanikaos - La leggenda del violinista sul tetto". I proventi raccolti saranno destinati alla creazione di una borsa di studio intitolata proprio a Roberto Cecchetti. Una serata speciale di teatro e musica per il cartellone della rassegna Teatro Liquido 2023. Uno spettacolo di e con Andrea Kaemmerle. Un titolo ormai diventato storico. Quasi leggendario. Ha superato le 1000 repliche in Italia, nessuna mai uguale alla precedente.

"Facciamo – spiega Andrea Kaemmerle - il più grande Balcanikaos della storia, dedicato a Roberto Cecchetti. Ci saranno anche tutti i suoi allievi e l’orchestra dell’Accademia oltre ai molti musicisti che hanno dato vita alle 1201 precedenti repliche di questo spettacolo. Sarà una fine, sarà un inizio. L’incasso sarà dato all’Accademia per creare una borsa di studio intitolata proprio a Roberto Cecchetti. Cosi un nuovo musico potrà crescere con un po’ meno di fatiche. Sarà una serata fatta con il cuore in bocca". Un doppio omaggio a tema musicale. Con l’irriverenza tipica del Guascone Teatro gli spettatori potranno ascoltare storielle nuove e improvvisazioni ardite. E ancora autori conosciuti come Bregovic, Kusturica, Kocani Orchestra oppure duetti con altrettanti autori di "parola" come Hasek, Hrabal, Kafka o Rilke in una serata che farà sognare l’est e le terre dei nostri vicini di casa. Il buon soldato Svejk, tra un colpo di pistola e l’altro vestirà i panni di un traghettatore un po’ malinconico e porterà il pubblico a spasso tra le sonorità, le tradizioni, gli odori, le feste, i colori zingari, i loro viaggi, le scorribande nel mondo dell’umorismo Yiddish. Lo spettacolo fa parte della stagione Teatro Liquido che coinvolge la città d’acqua di Casciana Terme Lari. Un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera, sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle.