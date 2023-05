"Sul giusto cammino" Banca di Pisa e Fornacette presenta il bilancio 2022

L’assemblea dei soci di banca di Pisa e Fornacette ha approvato la proposta di bilancio 2022. In continuità con gli esercizi precedenti, la banca ha proseguito nel percorso di efficientamento e razionalizzazione avviato in stretto coordinamento con la capogruppo BCC Banca Iccrea finalizzato al rafforzamento organizzativo, economico e patrimoniale. In particolare, nel 2022 è proseguita l’azione di derisking della banca, raggiungendo un CET1 del 14,24% e un TCR del 16,50%, in sensibile miglioramento rispetto ai valori del 2021, rispettivamente dell’10,89% e del 13,00%. Il piano di intervento attuato nel 2021 con il coordinamento della Capogruppo ha permesso di dare continuità all’azione creditizia nei confronti del territorio, generando nuovi impieghi per famiglie e imprese per 40,5 milioni di euro.

La banca, inoltre, grazie ad un’attenta azione di monitoraggio e presidio del rischio, contestualmente ad una politica di sostegno rivolta al territorio, ha registrato nel 2022 un utile netto di esercizio di 2,3 milioni di euro. L’assemblea dei soci, che ha visto anche il rinnovo del cda con la conferma degli attuali esponenti del territorio Laura Agudio e Paola Dell’Antico e l’ingresso di Amal Abu Awwad, è stata presieduta dal nuovo presidente Marco Pistritto, la cui recente nomina è in continuità con la precedente ricoperta dal presidente Cesare Cordani, "al quale – dice il neo presidente - va il ringraziamento del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, della direzione generale e del personale tutto della banca per il lavoro svolto". L’assemblea dei soci ha nominato anche il collegio sindacale e il collegio dei Probiviri confermando i componenti già presenti. "Diamo continuità al cammino di efficientamento e rafforzamento di Banca di Pisa e Fornacette, anche grazie all’impegno del personale dipendente e alla proficua partnership con le strutture centrali del Gruppo BCC Iccrea. In questa direzione, con l’obiettivo di meglio preservare il patrimonio della banca, la relazione con i soci, la presenza sul territorio e potenziare il servizio ai soci e alle comunità locali – conclude il neo presidente - è in fase di studio una soluzione di sistema a livello di Gruppo BCC Iccrea, in piena sinergia con la Capogruppo".