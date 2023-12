Successo del temporary shop. Veduti oltre 10mila libri

Si è conclusa a Peccioli la quarta edizione di A Natale libri per te e il bilancio è decisamente positivo: oltre 10.000 libri venduti in un solo weekend. Il sindaco Renzo Macelloni, rivolgendosi alle librerie aderenti, aveva inaugurato l’iniziativa con queste parole: "Le librerie sono un patrimonio di tutti e frequentare le librerie è un’occasione per un arricchimento personale. Ovviamente, acquistare libri attraverso l’utilizzo di altri strumenti è una cosa che facciamo tutti, ma rischia di mettere in difficoltà le librerie. Per questo A Natale libri

per te è un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore, ma non solo. Siamo infatti convinti che sia un modo di incentivare la lettura e la riflessione, perché leggere significa riflettere, e riflettere prima di parlare sarebbe auspicabile, visto che in Alta Valdera in questo periodo se ne sentono tante".

L’iniziativa, coraggiosamente nata nel 2020 per sostenere le librerie del territorio e dare un sostegno alle persone nella speranza della ripresa dopo la prima ondata della pandemia, ha continuato a crescere nei numeri, nell’interesse e nel programma di incontri a cura di Luca Sofri. In tre giorni sono stati ben diciotto a cui si aggiunge lo spettacolo di apertura con Stefano Nazzi. L’importanza e il bisogno di un evento come questo è testimoniato non solo dall’imponente riscontro di pubblico, ma anche dall’interesse delle librerie che chiedono di partecipare.