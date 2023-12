Successo del "Mariotti". Oltre 240 giovani atleti. E mille persone in centro

Il Trofeo Sergio Mariotti, organizzato dalla Podistica Castelfranchese insieme al campionato regionale Cadetti, è stato un successo. Oltre 240 atleti in gara per le strade del centro storico di Castelfranco invaso da un migliaio di persone tra genitori e appassionati. Tra i vincitori anche due ragazzi della Podistica Castelfranchese allenati dal gruppo dei coach capitanati da Daniele Milani: Ivan Pezzini del 2010 per la categoria Giovani e Gabriele Viti del 2018 nella categoria Pulcini. "È per noi un vero piacere avere tra le nostre fila ragazzi che fin da piccoli hanno questi risultati – il commento del presidente Daniele Puccioni – Il lavoro della Podistica Castelfranchese con i giovani è da sempre un nostro vanto ed orgoglio".