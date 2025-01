"Subito superato il nostro scetticismo"

PONTEDERAL’apertura del nuovo Montale è filata liscia sotto ogni punto di vista per la scuola. Tutto bene da parte della dirigenza che dal corpo insegnante. Ma la scuola è soprattutto l’ambiente dei ragazzi. Degli studenti. E cosa dicono gli studenti del Montale – nel nuovo edificio sono state trasferite le classi del triennio dei tre indirizzi: linguistico, scienze umane tradizionale e scienze umane economico sociale – del nuovo edificio aperto ieri? Eccolo il loro parere, reso noto dai rappresentanti nel consiglio di istituto a nome di tutti gli studenti.

"La nuova sede è un ambiente estremamente innovativo, che richiede che la scuola si adatti ed evolva attorno ad essa per sfruttarne tutte le potenzialità – il parere degli studenti – Noi rappresentanti probabilmente non avremo il tempo di viverla a pieno (sono di quarta e quinta, ndr). Nonostante fossimo inizialmente scettici riguardo ad alcune scelte progettuali, dopo pochi istanti trascorsi al suo interno abbiamo subito compreso il motivo di tali decisioni e quanto queste possano migliorare sia la permanenza a scuola che la qualità delle lezioni sotto ogni punto di vista. Senza dubbio, alcune cose cambieranno nel tempo per adattarsi alle esigenze degli studenti e di tutte le persone che vivono la scuola ogni giorno. Sogniamo di poter tornare in futuro e vedere come la scuola, la sede e i suoi studenti saranno cambiati anche grazie a questa nuova opportunità".