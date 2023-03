"Subito 200mila euro per mettere in sicurezza la casa di riposo"

"Il salvataggio della casa di risposo sarà tra maggio e giugno co l’avanzo di bilancio", ha detto il sindaco Simone Giglioli che nei prossimi giorni – ora dovrebbe essere questione davvero di poco – nominerà un commissario per traghettare fuori dalla palude il Del Campana Guazzesi. Scelte, lo ricordiamo, non condivide dal comitato popolare che si è costituito per il salvataggio della struttura che chiedeva un intervento immediato, con erogazione economica sufficiente a rimettere subito in sesso i conti: la casa di risposo sta perdendo circa 600 euro al giorno. Le proposte di delibera portate al tavolo tra amministrazione e comitato – tavolo che ha raggiunto un muro contro muro ed è stato chiuso – sono state bocciate dalla maggioranza. Anche le opposizione in consiglio comunale hanno chiedo un impegno economico urgente e immediato. Forza Italia, lega, CambiaMenti e Italia Viva restano convinti della necessità di una variazione di bilancio da approvare in somma urgenza per trovare subito 200mila euro ed interrompere di conseguenza la procedura di estinzione anticipata. Al timone della casa di risposo, attualmente, c’è un consiglio in carico solo per l’ordinaria amministrazione dopo che tutti i consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del sindaco e ciò configura, la possibilità che la Regione deliberi l’estinzione dell’azienda e provveda o a individuare nell’ambito della stessa zona socio-sanitaria un’altra azienda pubblica di servizi alla persona a cui trasferire il patrimonio e il personale, oppure a passare l’intera gestione al Comune di San Miniato. Il primo cittadini in queste settimane ha comunque ribadito che il Comune salverà il Del Campana Guazzesi. Anche se il comitato popolare – l’ha ripetuto Alberto Cioni – teme che la struttura possa passare dal controllo pubblico a quello di un privato.

Carlo Baroni