Striscione dei tifosi del Pisa. Domani il lutto dei negozi

SAN ROMANO

Minuto di silenzio prima di ogni partita del fine settimana. Dalla serie A alla Terza categoria dei dilettanti. La prima gara preceduta dal raccoglimento in ricordo di Mattia Giani è stata venerdì sera Cagliari-Juventus. Ieri tutta la serie B ha ricordato il ventiseienne di San Romano. E a Bari, dove giocava il Pisa, i tifosi del Pisa Club San Romano hanno esposto lo striscione con la scritta "Ciao Mattia". E’ stato il presidente del club nerazzurro sanromanese, Sergio Fasano, a portare lo striscione e appenderlo alla tribuna del San Nicola. Come anticipato ieri il Comune di San Miniato ha proclamato il lutto cittadino per domani, lunedì, quando ci sarà il funerale del ventiseienne calciatore morto lunedì mattina dopo il malore accusato in campo domenica. E per il funerale di Mattia Giani Confocommercio chiede a tutti i commercianti ed esercenti di San Miniato, Ponte a Egola e San Miniato Basso di tenere abbassate le saracinesche.

"I commercianti di San Miniato, Ponte a Egola e San Miniato Basso accolgono l’invito dell’amministrazione comunale, e in occasione dei funerali di Mattia Giani di domani mattina osserveranno un minuto di silenzio – lo dicono il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori, il presidente del Ccn di Ponte a Egola Benito Muscolo e il presidente del Ccn di San Miniato Basso Pierfranco Speranza – Le nostre più sincere condoglianze sono rivolte alla famiglia. Il genitore di Mattia gestisce una importante attività, noi commercianti di San Miniato e Ponte a Egola vogliamo essergli vicini in questo momento estremamente difficile. Per questo, in concomitanza dei funerali di Mattia, con inizio alle 10, invitiamo negozi e attività commerciali di San Miniato, San Miniato Basso e Ponte a Egola ad abbassare le saracinesche, spegnere le luci, e osservare un minuto di silenzio". La famiglia Giani gestisce una lavanderia anche a Castelfranco. "All’iniziativa dei commercianti si unisce Confcommercio Provincia di Pisa, con il presidente Stefano Maestri Accesi, il direttore Federico Pieragnoli, e i dirigenti tutti", si legge in una nota divulgata ieri da Confcommercio.