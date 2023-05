Street food tutto tricolore Bientina dà il via all’estate "Sarà lunga e piena di eventi"

Sarà il primo street food targato Confesercenti per Bientina. E darà il via anche alla nuova stagione estiva di una paese da sempre molto attivo nel commercio. Ecco perché l’evento di giovedì, che aprirà la quattro giorni dedicata al cibo di strada, è particolarmente atteso.

"Bientina Street food dà il via a questa lunga estate caratterizzata da spettacoli teatrali, la festa del paese, concerti, il palio e tanto altro – dichiara Alessandro Cai, vicesindaco e assessore con delega al commercio - Il nostro paese ha la fortuna non solo di avere molte attività commerciali, ma anche dei commercianti attivi e con grande spirito d’iniziativa. Come amministrazione, vogliamo sostenere questo dinamismo che porta Bientina ad essere sempre più viva, colorata ed attrattiva".

"Abbiamo lavorato con grande impegno per offrire alla nostra comunità una rassegna curata nei minimi dettagli – dichiara Eleonora Del Carratore, presidente del Centro Commerciale Naturale I Love Bientina - ma soprattutto, per creare un evento che fosse

adatto per tutte le fasce d’età. Oltre all’ottimo cibo, il venerdì e il sabato avremo momenti di intrattenimento musicale, mentre il sabato e la domenica ci saranno anche spettacoli per bambini. Sarà anche un’ottima occasione per festeggiare la Festa della Mamma".

Non nasconde il suo ottimismo Claudio Del Sarto, presidente Confesercenti Toscana Nord: "Per noi è un piacere collaborare con I Love Bientina e con il Comune. Bientina è una realtà viva sia dal punto di vista commerciale che a livello di iniziative. Il Centro Commerciale Naturale è infatti uno dei più attivi della zona ed i commercianti bientinesi sono sempre più uniti e numerosi". Bientina infatti ha registrato ben tre nuove aperture di attività nelle ultime due settimane.

Spazio dunque a 10 truck (di cui due gluten free), tutti rigorosamente italiani e “originali“ e gestiti da Food Festival. Ce ne sarà per tutti i gusti.