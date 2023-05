Street Food Quattro giorni a tutto gusto

Torna lo Street Food Festival San Miniato. Da giovedì a domenica quattro giorni di gusto, musica e divertimento animeranno l’area della Casa Culturale Sombrero di San Miniato Basso con l’appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Food Festival, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato Basso, con il sostegno della Cassa di Risparmio di Volterra, il contributo di Termak e Ciaponi Edilizia e il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di San Miniato e San Miniato Promozione.

"Dopo il successo dello scorso anno salutiamo con piacere il ritorno di una manifestazione capace di richiamare molte persone sul territorio, in un’area che si presta molto a ospitare questo genere di iniziative", ha detto il sindaco di San Miniato Simone Giglioli. "In un contesto in cui le attività commerciali stanno soffrendo dobbiamo ringraziare gli imprenditori che si mettono in gioco e sostengono concretamente il territorio, anche attraverso iniziative di livello come questa che oltre allo street food porta quattro giorni di eventi di grande interesse e qualità", sono state le parole direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. Lo Street Food Festival vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare tutti i gusti con i loro colorati furgoni e un’ampia offerta di cibo e bevande, ogni sera in compagnia di musica e show con artisti e gruppi conosciuti a livello nazionale. Un vero e proprio festival, a ingresso gratuito, dove ogni serata sarà animata da dj set, un divertentissimo luna park e un’area giochi per i più piccoli. Poi ogni sera musica per tutti i gusti e tante curiosità.