Storie Locali nuova sede. Mercatino degli hobbisti mostre, libri e altri eventi

SANTA MARIA A MONTE

Storie Locali riprende vita, cambia sede e organizzerà mercatini per gli hobbisti nelle quattro quinte domeniche del mese del 2025 (30 marzo, 29 giugno, 31 agosto e 30 novembre) e il primo maggio. "Il mercatino – spiegano il presidente di Storie Locali Paolo Buti e Alberto Fausto Vanni – si chiamerà Moplen, in onore del materiale plastico inventato da Giulio Natta, premio Nobel per la chimica nel 1963. Abbiamo chiesto al Comune gli spazi in piazza della Vittoria e nei giardini del Monumento e il patrocinio e siamo in attesa della risposta. Ma siamo sicuri arrivi. Il mercatino è solo una delle iniziative che abbiamo in programma per rilanciare la nostra associazione che dovrà essere aperta a dibattiti, discussioni, incontri". "Con la sede che stiamo allestendo in piazza della Vittoria, messa a disposizione da Alberto Fausto Vanni – precisa il presidente Buti – vogliamo dare centralità a Storie Locali e tenere una luce sempre accesa in paese". Intanto all’ingresso è stato già posizionato un presepe realizzato con una installazione di Sonia Trassinelli. Idee per il 2025, oltre al mercatino, presentazioni di libri, mostre di pittura e altri eventi. Il mercatino Moplen è organizzato con la collaborazione del Vespa club Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano.