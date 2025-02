Stop perdite e tubazioni nuove. Maxi cantieri di Acque nelle frazioni

SAN MINIATOProseguono a grandi passi i lavori per ammodernare e potenziare importanti tratti di acquedotto cittadino. Ad essere interessati dall’importnte intervento di Acque Spa le frazioni: Canneto, La Serra, Ontraino e Sant’Angelo che sono tra le località attualmente interessate dalla sostituzione delle condotte idriche. Gli interventi rientrano in Digital4zero, progetto co-finanziato dal Pnrr per implementare la digitalizzazione degli acquedotti ed efficientare il servizio, aumentando le distrettualizzazioni delle reti, diminuendo le perdite e "ridimensionandone" l’impatto in termini ambientali ed energetici.

La prima novità riguarda la conclusione dell’intervento a Canneto. I lavori hanno portato alla posa in opera e all’attivazione di oltre 1.100 metri di nuove tubazioni. Obiettivi, adesso raggiunti, quelli di potenziare l’infrastruttura, migliorando così la qualità del servizio, e di risolvere le problematiche legate ai guasti che insistevano sulle condotte datate. L’intervento, progettato come gli altri da Ingegnerie Toscane, ha comportato un investimento da 420mila euro. Già terminato il rifacimento degli allacci d’utenza, nelle prossime settimane sarà eseguita anche la totale riasfaltatura della strada. Entra invece nel vivo la sostituzione della condotta idrica in via Landeschi, a Sant’Angelo. Una tubazione conosciuta dai residenti e dal gestore idrico per i continui e necessari interventi tampone per i guasti cui era soggetta, a causa del suo rapido deterioramento. Adesso il lavoro risolutivo dal valore di 400mila euro: le opere sono iniziate dall’incrocio con via Montegrappa e proseguiranno fino a raggiungere la Toscoromagnola Est.

Infine cantiere aperto in via Asmara, tra Ontraino e Case Nuove di Roffia (investimento da 760mila euro). Completata la posa dei 1.400 metri di tubazioni in ghisa sferoidale, sono in corso le attività per il rifacimento degli allacci d’utenza. Confermata la fine dei lavori entro la primavera. Scadenza simile per l’intervento in via XXIV Maggio, tra La Serra e Bucciano (valore 400mila euro), allo stesso scopo di eliminare l’incidenza dei guasti su una tubazione in cattivo stato. A essere ammodernato, un tratto di 600 metri di acquedotto. Come per via Asmara – spiega Acque Spa – si otterrà anche un potenziamento del servizio, poiché le condotte avranno un diametro maggiore di quelle attualmente in funzione.

Carlo Baroni