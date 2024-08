Stelle, ville e meraviglie: gran finale. Due concerti tra blues e jazz

VALDERA

Sì chiude la nona edizione del festival “Stelle, ville e meraviglie“ con due concerti imperdibili, entrambi a ingresso gratuito. Questa sera il festival sbarca nel cuore della frazione Montefoscoli (Palaia) alle 21.40 il Chicago-blues style dell’unico armonicista italiano citato nell’enciclopedia del Blues: Mimmo Mollica Band trasformerà infatti il centro del piccolo borgo palaiese per una sera nella infuocata Maxwell street della windy city (Chicago), dove questo genere musicale si è principalmente evoluto diventando da acustico a elettrificato. Mimmo Mollica è uno dei veterani di questo genere musicale in Italia e vanta una lunga carriera con la partecipazione a grandi festival nazionali in tutta italia e all’estero, oltre ad avere una nutrita discografia. Venerdì 23 agosto alle 21.30 il festival si sposta davanti alla chiesa di Camugliano di Ponsacco con una super band di musicisti di valore nazionale per una miscela di blues, jazz e songwriting come raramente capita di ascoltare: Andrea Lupo Lupi & The Trobadours, special guest Nico Gori con ben 7 elementi che saliranno sul palco.

Il gran finale del festival è affidato, come detto, a Andrea Lupi, musicista che non ha bisogno di grandi presentazioni: in Italia è infatti ben conosciuta la sua multiforme attività artistica, ma è da sottolineare che il suo ultimo disco, molto apprezzato dalla critica, lo ha portato anche a meritare la copertina della prestigiosa rivista americana Rock and Blues International. Lo special guest della serata nella chiesa della tenuta di Camugliano, Nico Gori, pluripremiato dalle riviste jazz italiane e estere, è considerato tra i migliori clarinettisti al mondo.