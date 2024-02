"Stasera pago io". Tredici edizioni e quasi 15mila spettatori

SANTA CROCE

Dall’intuizione geniale di Renzo Boldrini, regista, attore, sceneggiatore e direttore del teatro Verdi di Santa Croce, tredici anni fa è nata Stasera paio io, rassegna teatrale rivolta ai bambini e alle loro famiglie. I bimbi portano a teatro genitori, nonni, zii e "pagano" il loro ingresso con i fantassegni (disegni). Stasera pago io prende il via domani con la quattordicesima edizione.

Direttore, i numeri di Stasera pago io...

"Nelle precedenti 13 edizioni abbiamo sempre fatto il pieno. Considerandio quattro spettacoli, un totale di 1.140 spettatori tra grandi e piccini, il complessivo delle 13 edizioni si avvicina a 15mila".

E’ una idea che avete esportato?

"Il format è nato a Santa Croce tredici anni fa e qui, al Verdi, si continua a fare insieme al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, altra struttura dove la compagnia Giallo Mare Minimal Teatrio è residente. E’ quindi un brand esclusivo a livello nazionale".

L’obiettivo è sempre lo stesso?

"Si, il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti. L’originale formula prevede che siano i bambini a ’pagare’ l’ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, o durante le animazioni nei centri commerciali Coop".

La rassegna, un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo e Giallo Mare Minimal Teatro, prevede quattro appuntamenti sempre di venerdì in orario serale alle 21. Si comincia stasera con Le avventure di Pesce Gaetano di e con Vania Pucci. Il programma prosegue venerdì 16 febbraio con Trame su misura vol.2, un’altra produzione di Giallo Mare Minimal Teatro che porta la firma di Renzo Boldrini, in scena con Daria Palotti. Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso con fantassegno.

