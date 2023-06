Staffoli, bambini alla ricerca dell'Acqua perduta per sensibilizzare sui valori universali

STAFFOLI

Alla ricerca dell’acqua perduta... sono andati i bambini della Primaria Torello Della Maggiore di Staffoli che all’acqua, insieme alle loro insegnanti, hanno dedicato lo spettacolo di fine anno presentandolo a genitori, familiari, parenti e amici. Si è trattato di una riflessione sull’importanza dell’acqua per il nostro pianeta. Il titolo dello spettacolo "H2O Alla ricerca dell’Acqua perduta" è in realtà il titolo di una fiaba su come la regina Acqua, dapprima infastidita dalla mancanza di rispetto degli umani nei suoi confronti, si lasci convincere dall’impegno che i membri più giovani della comunità le dimostrano con fatti concreti in relazione allo spreco e all’inquinamento di tutte le sue manifestazioni sulla terra: sono proprio i bambini coloro che con costanza, tenacia, perseveranza, accompagnate dall’idealismo unito alla concretezza possono insegnare agli adulti il rispetto per ciò che la natura stessa, e in particolare l’acqua, dona a tutti noi.

Una riflessione rappresentata in modo giocoso, ludico e vivace con canti, filastrocche, poesie, scenette, musiche, che potessero colpire in modo pungente il pubblico che ha partecipato attivamente accompagnando talvolta con battito delle mani, mostrando così un vivo interesse. La serata si è poi conclusa con una cena al centro Avis e organizzata in collaborazione con le attività del Centro Commerciale Naturale di Staffoli (che hanno colto l’occasione per donare il loro contributo economico al plesso), mostrando così la necessaria e basilare collaborazione e continuità tra scuola e territorio. La festa di fine anno scolastico è stata per i bambini l’occasione di mostrare l’entusiasmo la vivacità e l’ottimismo che li caratterizza e anche la loro volontà di rendersi cittadini attivi che vogliono sensibilizzare l’intera comunità a quei valori universali che hanno tratto dalle esperienze che il percorso attuato a scuola ha dato loro l’opportunità di vivere.